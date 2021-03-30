В «Светлановском» эвакуировали 100 человек из-за задымления

В &#171;Светлановском&#187; эвакуировали 100 человек из-за задымления
Информации о пострадавших не поступало. Скриншот: Google Maps

Во вторник, 30 марта, около 18:30 в торговом комплексе «Светлановский» на проспекте Энгельса в Выборгском районе произошло задымление.

По информации пресс-службы главного управления МЧС РФ по Санкт-Петербургу, эпицентром чрезвычайного происшествия стал цокольный этаж, расположенный под супермаркетом Prisma. Там располагается помещение, где магазин производит собственную продукцию.

Спасателям пришлось эвакуировать посетителей и сотрудников торгового комплекса, в общей сложности, около 100 человек. Информация о пострадавших не поступала, сейчас правоохранители и сотрудники МЧС устанавливают обстоятельства инцидента и ликвидируют последствия.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на проспекте Ударников в Красногвардейском районе сегодня эвакуировали школу из-за ложного заявления о минировании.

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