В России готовятся к испытаниям вакцины от коронавируса среди детей

Они начнутся в ближайшие два месяца.

Глава Минздрава Михаил Мурашко рассказал о том, что в России совсем скоро начнутся клинические испытания вакцины от коронавируса «Спутник V» на детях. Они могут стартовать в ближайшие два месяца. Об этом он заявил в эфире Первого канала.

Он отметил, что необходимо подготовить документы, чтобы провести клинические испытания препарата на детях. Мурашко добавил, что вопрос постоянно обсуждается и прорабатывается.

Напоминаем, что в России проходит массовая вакцинация от коронавируса. В стране зарегистрированы три отечественных препарата: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что за сутки в Петербурге выявили 36 смертей от коронавируса. По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 409 смертей от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 98 442 человека.