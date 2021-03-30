В Луге мужчину, пытавшегося перебежать пути, сбила электричка

В результате инцидента мужчина получил серьезные травмы и скончался.

В Лужском районе накануне вечером, 29 марта, произошел наезд электрички на пешехода. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВЛ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Все случилось между станциями «Генерал Омельченко» и «Луга». Электричка, ехавшая из Санкт-Петербурга, не успела затормозить, когда на путях был замечен мужчина. По предварительным данным, пешеход пытался перебежать пути и не обратил внимание на сигналы. Он получил серьезные травмы и скончался на месте.

Известно, что погибшему на вид было около 30 лет. Сейчас выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что упавший на рельсы на станции «Электросила» мужчина скончался. Из-за чрезвычайного происшествия сотрудникам подземки пришлось приостановить движение поездов на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино».