В Ленобласти за неделю госпитализировали почти 70 человек с гриппом и ОРВИ

Чтобы не болеть, нужно делать прививку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Чтобы не болеть, нужно делать прививку. Фото: Baltphoto/ Андрей Пронин

Чаще стали болеть маленькие дети.

В Ленинградской области за последнюю неделю госпитализировали 69 человек, болеющих гриппом и ОРВИ. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора сегодня, 30 марта.

Отмечается, что количество болеющих экспертов не пугает – заболеваемость снизилась среди всех возрастных групп. При этом немного выросло число болеющих детей, нуждающихся в госпитализации. Примерно половина пациентов в больнице – это дети до 14 лет.

Чтобы обезопасить себя от гриппа, стоит делать прививку осенью. Она позволяет снизить риск заражения и тяжелого течения болезни.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге от клещевого энцефалита привились почти 6,8 тысяч горожан.