На мосту Александра Невского столкнулись грузовик и троллейбус

В инциденте винят водителя большегруза.

На мосту Александра Невского в ночь на 31 марта произошла авария с участием троллейбуса. Видеозапись с места инцидента выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на переправе – там столкнулись грузовик и общественный транспорт. По предварительным данным, водитель большегруза не соблюдал дистанцию и превысил скорость, что и стало причиной аварии. В таком случае ему может грозить штраф.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что упавший на рельсы на станции «Электросила» мужчина скончался. Из-за чрезвычайного происшествия сотрудникам подземки пришлось приостановить движение поездов на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино».