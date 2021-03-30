На мосту Александра Невского столкнулись грузовик и троллейбус

На мосту Александра Невского столкнулись грузовик и троллейбус
В аварии могли пострадать люди. Фото: Дорожный инспектор

В инциденте винят водителя большегруза.

На мосту Александра Невского в ночь на 31 марта произошла авария с участием троллейбуса. Видеозапись с места инцидента выложили в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «Дорожный инспектор».

Все случилось на переправе – там столкнулись грузовик и общественный транспорт. По предварительным данным, водитель большегруза не соблюдал дистанцию и превысил скорость, что и стало причиной аварии. В таком случае ему может грозить штраф.

Непонятно, есть ли пострадавшие и каково их состояние. Обстоятельства ДТП выясняются.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что упавший на рельсы на станции «Электросила» мужчина скончался. Из-за чрезвычайного происшествия сотрудникам подземки пришлось приостановить движение поездов на участке от станции «Невский проспект» до станции «Купчино».

дтп мост александра невского новости СПб


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В дома в Приморском районе вернули свет
На мосту Александра Невского столкнулись грузовик и троллейбус
В Германии «Спутник V» считают альтернативой для AstraZeneca
Жители Приморского района рассказали об отключении электричества
Путин обсудит Донбасс с Меркель и Макроном: Зеленского не позвали
В Петербурге осталось более 45 тысяч доз вакцины от коронавируса
В Греции скончалась пожилая женщина через полчаса после вакцинации от ...
В Петербурге свободны 16% коек для коронавирусных пациентов