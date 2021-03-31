Жертвами коронавируса стали еще 37 жителей Петербурга

Жертвами коронавируса стали еще 37 жителей Петербурга
В Петербурге подтверждены новые смерти от коронавируса. Фото: unsplash

Коронавирусная пандемия в Петербурге продолжает набирать обороты. За последние сутки в городе нашли новые смерти от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

Об этом стало известно в среду, 31 марта. По данным оперативного штаба по мониторингу ситуации с распространением коронавирусной инфекции, за минувшие сутки в Петербурге было зарегистрировано 37 смертей от коронавируса. Таким образом, общее число летальных исходов в Северной столице достигло 12 270 человек.

По всей стране за минувшие 24 часа было подтверждено 408 смертей от коронавируса. Всего же за время пандемии в российских регионах скончалось 98 850 человека.

На первом месте по суточной смертности Москва, на втором — Петербург, а на третьем — Московская область. В Ленобласти подтверждено еще пять летальных исходов.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Смольный опасается третьей волны коронавируса.

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