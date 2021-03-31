Полиция задержала участников факельного шествия против блокировки Twitter

Полиция задержала участников факельного шествия против блокировки Twitter
Группа молодых людей в черных балаклавах и мантиях шла по тротуару с флагами и факелами. Фото: скриншот "Движение «Весна» | Петербург"

Сотрудники полиции Петербурга задержали активистов движения «Весна», которые провели факельное шествие против блокировки соцсети Twitter.

Как сообщается на странице «Весны» во «ВКонтакте», активисты вечером 30 марта вышли на улицу и устроили «настоящее тоталитарное шествие». Группа молодых людей в черных балаклавах и мантиях шла по тротуару с флагами и факелами. На флагах был изображен стилизованный логотип Роскомнадзора.

Таким образом они хотели показать, к чему может придти страна, если государство продолжит цензурировать интернет. Активисты заявили, что хотят жить в свободной России.

Вскоре шествие петербуржцев прервала полиция. Стражи порядка задержали и отвезли в отделы четырех человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге задержали участника белорусского землячества за участие в протестах 23 января.

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Полиция задержала участников факельного шествия против блокировки Twitter
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