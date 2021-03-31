Немецкий министр здравоохранения назвал «ударом» ситуацию с вакциной AstraZeneca

Немецкий министр здравоохранения назвал &#171;ударом&#187; ситуацию с вакциной AstraZeneca
По его словам, вакцинация лиц старше 60 лет теперь «может идти более интенсивно». Фото: pixabay

Министр здравоохранения ФРГ Йенс Шпан отреагировал на ситуацию вокруг вакцины от коронавирусной инфекции компании AstraZeneca.

По словам главы ведомства, то, что одна из имеющихся в стране вакцин может быть опасна для определенной возрастной категории — это, безусловно, удар, передает РИА Новости.

Шпан заявил, что результаты активного наблюдения за допущенными в Германии вакцинами прозрачны, равно как и обсуждения по этому поводу. Министр назвал правильным решение о приостановке вакцинации после того, как ученые установили связь между прививками AstraZeneca и развитием тромбоза головного мозга у лиц младше 60 лет.

По его словам, вакцинация лиц старше 60 лет теперь «может идти более интенсивно».

Согласно измененным рекомендациям по использованию вакцины AstraZeneca, теперь препаратом будут прививать только лиц старше 60 лет. Граждане моложе установленного порога смогут вакцинироваться данным препаратом только после оценки состояния их здоровья врачом.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Греции скончалась пожилая женщина через полчаса после вакцинации от коронавируса.

AstraZeneca вакцина от коронавируса Германия


 

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