Глава ВОЗ призвал расследовать версию о лабораторном происхождении COVID

Версия о лабораторном происхождении COVID-19 требует дополнительного исследования. Такое мнение выразил глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

По его словам, ученые посетили несколько лабораторий в Ухани для изучения версии о передаче вируса человеку в результате лабораторного инцидента.

Как сообщили на сайте организации, группа пришла к выводу, согласно которому указанное предположение является наименее вероятной версией происхождения коронавируса. Гебрейесус также отметил, что готов продолжить расследование для получения наиболее надежных выводов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что ученые обнаружили очередной штамм коронавирусной инфекции. Он появился в Израиле в конце осени прошлого года.