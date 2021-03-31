Число случаев коронавируса в мире превысило 127,8 млн

За сутки в мире инфекция COVID-19 была выявлена у более чем 391 тыс. человек.

По данным SCMP на среду, 31 марта, в мире коронавирус подхватили уже 127 808 883 человека, 78 891 756 пациентов смогли побороть заболевание. Болезнь унесла жизни 2 794 116 пациентов.

Наиболее пострадавших от вируса считаются США (30 378 314 зараженных, 550 727 погибших), Бразилия (12 573 615 зараженных, 313 866 погибли), Индия (12 095 855 зараженных, скончались 162 114 пациентов) и Франция (выявлено 4 646 004 зараженных, погибли 95 495 человека).

Россия находится на пятой строчке списка: за все время медики выявили 4 486 78 инфицированных, погибли от COVID 96 817 человека.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что в России результаты теста на ковид-19 станут приходить в личный кабинет на Госуслугах.