В России за сутки выявили 8 275 случаев COVID

В России за сутки выявили 8 275 случаев COVID
В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России продолжают ежедневно проверять граждан на коронавирус. За минувшие сутки болезнь обнаружили у 8 275 человек.

Об этом стало известно сегодня, 31 марта. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с болезнью, новые случаи инфицирования выявили в 85 регионах страны, при этом 12,9% заболевших не имели симптомов инфекции.

За сутки скончались 408 пациентов, полностью выздоровели 10 176 человек. За весь период пандемии в России зарегистрировано 4 545 095 случая COVID-19.

Лидером по заболеваемости остается Москва, где за сутки коронавирус нашли у 1286 человек. На третьем месте, после Петербурга, находится Московская область, в которой за сутки заболели 584 человека. В Ленинградской области выявлено 94 новых случая.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что почти треть россиян против введения ковид-паспортов.

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