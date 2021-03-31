Манукян провел ночь с бездомными в Москве

Во время мероприятия Манукян послушал душераздирающие истории людей, которых постигла участь потерять свой дом. Фото: скриншот Instagram

Во время мероприятия Манукян послушал душераздирающие истории людей, которых постигла участь потерять свой дом. Фото: скриншот Instagram

Блогер и музыкант Давид Манукян всю ночь раздавал еду бездомным. Он решил помочь людям, не имеющим места жительства.

Рэпер таким образом решил поддержать акцию благотворительной организации «Ночлежка» и платформы для просмотра видео TikTok. Манукян приехал в спальный район Москвы и лично раздавал нуждающимся горячую еду и чистую одежду.

Как сообщил StarHit, в меню фургона, на котором дежурил Манукян, были горячий суп, макароны, хлеб. Десятки человек успели получить еду благодаря волонтерам.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что подруга Бузовой сделала обряд приворота к Манукяну на земле с кладбища. Такие условия телеведущей поставили в эфире YouTube-шоу Comment Out.

Напоминаем, что о расставании Бузовой и Манукяна стало известно в конце января. О разрыве сообщила певица на своей странице в Instagram. Она посвятила этому событию пост и несколько Stories. Артистка отметила, что теперь является свободной девушкой.