В четверг в Петербурге сохранится плюсовая температура и не будет дождей

В четверг, 1 апреля, в Северной столице, к счастью, сохранится тенденция к потеплению. Температура по-прежнему будет устойчиво плюсовой (даже ночью), а осадков не ожидается.

По информации ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в ночное время похолодает +1 градуса, западный ветер будет дуть со скоростью 4 метра в секунду. Небо при этом закроют облака, но синоптики не прогнозируют дождей и обещают прояснения.

Днем воздух заметно прогреется, потеплеет до +7 градусов. Ветер останется западным и немного усилится, до пяти метров в секунду. Небольшая облачность, тем не менее, не принесет осадков. Атмосферное давление достигнет 756 мм ртутного столба и не будет значительно изменяться в течение дня.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в последний день марта Северную столицу окутали туманы — автомобилистов предупреждали о сложной ситуации на дорогах.