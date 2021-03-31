Жители Мурино любуются морем, образовавшимся в полях

Жители Мурино любуются морем, образовавшимся в полях
Поля затопило. Фото: скриншот «Девяткино LIVE | Мурино»

Жители Мурино любуются морем, которое раскинулось в полях в результате весеннего таяния снега.

Кадрами подтопленного участка местные жители поделились в группе социальной сети «ВКонтакте» «Девяткино LIVE | Мурино». Пользователи шутят, что у них появился Муринский залив и предлагают пустить по нему речные трамвайчики.

«Захотел, прогулялся до моря, покормил чаек, подышал бризом», — написал подписчик.

Напомним, ранней весной из-за талых вод в полях начинает появляться вода. Такие подтопления держатся недолго.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщала, что Приморском районе в ночь на 16 марта затопило Ситцевую улицу. Но причиной этого стало не таяние снега, а коммунальная авария.

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