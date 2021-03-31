В России изменили правила получения выплат на детей от 3 до 7 лет

Вместе с правилами, изменилась и форма подачи заявлений на детские выплаты на портале госуслуг. Теперь в окне можно отметить персональные жизненные ситуации, которые учитываются при расчете суммы пособия. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Вместе с правилами, изменилась и форма подачи заявлений на детские выплаты на портале госуслуг. Теперь в окне можно отметить персональные жизненные ситуации, которые учитываются при расчете суммы пособия. Фото: Baltphoto/ Виктория Ламзина

Правительство РФ утвердило новые правила назначения выплат на детей от трёх до семи лет включительно в малообеспеченных семьях.

Как информирует пресс-служба Минтруда, пособия будут назначаться в размере 50%, 75% или 100% от регионального прожиточного минимума. Кроме того, подход к назначению выплат теперь станет адресным.

Напомним, что 2020 году размер пособия на каждого ребенка составлял 50% от прожиточного минимума. После утверждения новых правил, выплату могут увеличить до 70% или 100%, если средний доход семьи на каждого человека остается ниже прожиточного минимума по региону.

Пособие также положено детям, находящимся под опекой. При это среднедушевой доход власти будут рассчитывать, учитывая и старших детей в возрасте до 23 лет, если они очно учатся в учебном заведении и не состоят в браке. Кроме того, в формировании выплат не будут учитывать 10 тысяч рублей, которые получают родители по уходу за детьми с инвалидностью.