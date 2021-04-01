Как полиция ловила ковид-диссидентов в электричках Ленобласти: фоторепортаж Gazeta.SPb

В Ленинградской области продолжаются проверки соблюдения масочного режима. В четверг, 1 апреля, нарушителей искали в электричках. Как отмечают правоохранители, пассажиры за год начали более ответственно относится к требованиям, но по-прежнему встречаются ковид-диссиденты, которые отказываются надевать маски.

Проверку специалиста комитета по транспорту Ленинградской области и сотрудники ГУ на транспорте МВД начали 1 апреля от Балтийского вокзала – сели в электричку до Луги.

Правоохранители и специалисты ведомства проходили по вагонам, проверяли, все ли пассажиры носят маски. Напомним, что, по постановлению областного правительства, граждане должны соблюдать масочный режим в общественном транспорте и такси.

Как отметил специалист сектора контрольно-надзорной деятельности комитета Ленинградской области по транспорту Леонид Минин, на «безмасочников» составляют административные материалы, которые позже отправляют в суд. Суд может назначить им наказание в размере от 1 тыс. до 30 тысяч рублей, но, как правило, на первый раз ограничивается предупреждением. С начала года в суд передали порядка 250 таких материалов.

Несмотря на то, что за последний год жители Ленобласти стали спокойнее относиться к маскам и более ответственно соблюдают требования, находятся и ковид-диссиденты.

«Попадаются граждане, которые наотрез отказываются принимать от нас маски и надевать их», — заметил Минин. По его словам, на таких пассажиров, как и на остальных, составляют материалы об административном правонарушении.

К слову, ношение перчаток носит только рекомендательный характер, и составить протокол за их отсутствие не могут.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что масочный режим в России в ближайшее время отменять не собираются. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. Она отметила, что на данный момент эпидемиологическая обстановка недостаточно стабильная, чтобы можно было отменять ограничения.