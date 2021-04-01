Эрмитажного кота Ахилла могут отправить на МКС лечить космонавтов

В Петербурге решили отправить кота на Международную космическую станцию, чтобы оказывать терапевтическую помощь космонавтам. Претендента уже выбрали — это эрмитажный кот Ахилл.

Как сообщили в пресс-службе «Республики кошек и котов», будущий космический кот-терапевт пройдет курс специальной подготовки перед полетом. В его обязанности будет входить оказание психологической помощи сотрудникам МКС, которые испытывают стресс вдали от дома.

Сам четвероногий доктор пока решает, как бы найти время для полета на МКС с таким плотным графиком. Ахилл регулярно бывает у пациентов в стационарах и готовится к чемпионату Европы по футболу, где он известен как кот-предсказатель.

Хозяйка кота, основатель «Республики кошек и котов» Анна Кондратьева не хочет расставаться с четвероногим любимцем.

«Мы думаем объявить о поисках дублера. Будущий усатый коТмонавт должен быть полностью здоров, кастрирован, вакцинирован и, главное, стрессоустойчив и человекоориентирован», — заявила Кондратьева.

Сейчас в Центре управления полетами обсуждают, как содержать кота на МКС и когда ему предстоит вылететь. Питомец будет жить в обзорном купольном угловом модуле «Транквилити».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что меценат из Франции завещал эрмитажным котам 3 тысячи евро.