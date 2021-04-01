В Петербурге после обнаружения тела на парковке возбудили уголовное дело

У местного жителя выявили травмы головы, которые могли стать причиной летального исхода.

В Санкт-Петербурге возбудили уголовное дело по факту убийства 38-летнего бизнесмена. Его бездыханное тело обнаружили на парковке у дома на улице Адмирала Чирокова. Об этом сообщили в СК РФ по городу.

Все случилось в ночь с 31 марта на 1 апреля. На парковке увидели труп мужчины, обмотанного скотчем. У него обнаружили травмы головы, которые могли стать причиной летального исхода.

По предварительным данным, злоумышленники также ограбили квартиру предпринимателя, избили и связали его сожительницу. Расследование дела продолжается, выясняются все обстоятельства происшествия.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что врачу-нефрологу, признавшемуся в убийстве жены, продлили срок задержания.