Экс-возлюбленный Бузовой объявил о женитьбе

Это второй брак Дениса Лебедева, который победил в проекте «План Б».

Бывший партнер певицы и телеведущей Ольги Бузовой Денис Лебедев женился во второй раз. Новостью он поделился в Instagram-аккаунте. Его избранницей стала Екатерина Панова. Лебедев написал, что обычно женщины гуляют от распущенности, а мужчины – от грусти. Он уверен, что это никак не относится ни к нему, ни к его избраннице. Также Лебедев продемонстрировал кольцо на своем пальце.

Напоминаем, что Лебедев участвовать в проекте «План Б» на телеканале ТНТ. В его рамках он боролся за сердце Ольги Бузовой и смог стать ее избранником. Спустя некоторое время стало известно, что пара рассталась – артистка заявила, что Лебедев оказался корыстным человеком.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что подруга Бузовой сделала обряд приворота к Манукяну на земле с кладбища.