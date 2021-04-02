Валерий Меладзе удивил поклонниц необычным головным убором

Эстрадный певец Валерия Меладзе похвастался своим новым аксессуаром и рассказал о некогда модном в Грузии головном уборе.

Артист опубликовал на своей страничке в Instagram видео, где примеряет кепку-аэродром, ранее очень популярном аксессуаре в Грузии. Он думал, что такие головные уборы уже не производят и секрет их пошива утерян.

«Такой головной убор носил наш дедушка», — написал Меладзе.

После певец признался, что нашел итальянских дизайнеров, которые отыскали грузинские лекала и восстановили головной убор. Меладзе примерил серую шляпу, больше напоминающую кепку. А в карусели показал, что практические такую же носил его дед.

«Это определенно ваш стиль», — написала подписчица.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что супруга Меладзе ждет третьего ребенка.