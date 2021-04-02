В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 405 человек

Жители Петербурга продолжают сдавать тесты на выявление коронавируса. За минувшие сутки обследование на COVID-19 прошли 22 405 человек.

Об этом стало известно сегодня, 2 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с пандемией, за указанный период было обработано 13 873 вызова по номеру 122 в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

С 5 октября на портале #мывместе зарегистрировано 1 462 петербургских волонтера, прошли обучение и аккредитацию 1 159 человек. Добровольцы выполнили 6 540 заявок.

Напомним, горожанам, которым необходима помощь волонтеров, нужно оставить заявку, позвонив на горячую линию 8-800-200-34-11.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Санкт-Петербурге за март снизилось количество зараженных коронавирусом – заболеть успели 27,7 тысяч человек.