В Роспотребнадзоре оценили возможность отмены масочного режима РФ

В России пока преждевременно отменять масочный режим, введенный из-за пандемии COVID-19. Такое заявление сделала замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

Она напомнила, что в Китае ношение масок стало необязательным только после того, когда в стране почти перестали регистрировать случаи заражения.

Как сообщил ТАСС, специалист подчеркнула, что в России говорить о соответствующих мерах преждевременно. Так, в случае смягчения ограничений в России произойдет подъем заболеваемости, как в Европе.

Пшеничная также добавила, чем раньше у граждан РФ сформируется коллективный иммунитет к новому вирусу, «тем быстрее можно будет заявить о победе над инфекцией».

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что маски могут не защищать медиков от вируса.