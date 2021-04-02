Петербуржец оплатил почти 850 тысяч рублей долга по алиментам своим дочерям

Петербуржец оплатил почти 850 тысяч рублей долга по алиментам своим дочерям
Текущие алиментные платежи нарушителя остаются на контроле судебного пристава. Фото: Baltphoto

Судебные приставы добились погашения крупной алиментной задолженности в пользу двух детей. Петербуржец накопил долг в размере почти 850 тыс. рублей.

Исполнительное производство возбудили в отношении 45-летнего мужчины, уклонявшегося от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних. Он должен был выплачивать по 1/3 от всех своих доходов на каждого ребенка, но оплачивать алиментный долг не торопился.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, накопившаяся задолженность составила 785 000 рублей.

Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества и машины, а также арест на счета должника. В результате мужчина полностью оплатил долг, в том числе исполнительский сбор в размере 60 107 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга отыскали уроженца Германии в Конго и заставили выплатить алименты своей русской дочери.

алименты новости СПб судебные приставы


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Председателю СК России доложили о деле врача-нефролога
Как поедет Петербург после транспортной реформы
Число заявлений на прием в первые классы в Ленобласти превысило 7,7 тысяч
В Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 405 человек
Петербуржец оплатил почти 850 тысяч рублей долга по алиментам своим дочерям
Полицией задержана группа преступников, выращивавших и продававших наркотики
Слезает кожа и возникают тромбы: последствия разных вакцин от COVID-19 в мире
Мужчина получил пулю в ногу после стрельбы у ресторана на Аптекарской набережной