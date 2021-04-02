Петербуржец оплатил почти 850 тысяч рублей долга по алиментам своим дочерям

Судебные приставы добились погашения крупной алиментной задолженности в пользу двух детей. Петербуржец накопил долг в размере почти 850 тыс. рублей.

Исполнительное производство возбудили в отношении 45-летнего мужчины, уклонявшегося от уплаты алиментов в пользу двух несовершеннолетних. Он должен был выплачивать по 1/3 от всех своих доходов на каждого ребенка, но оплачивать алиментный долг не торопился.

Как сообщили в пресс-службе ГУФССП России по городу, накопившаяся задолженность составила 785 000 рублей.

Судебные приставы вынесли запрет регистрационных действий в отношении недвижимого имущества и машины, а также арест на счета должника. В результате мужчина полностью оплатил долг, в том числе исполнительский сбор в размере 60 107 рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что приставы Петербурга отыскали уроженца Германии в Конго и заставили выплатить алименты своей русской дочери.