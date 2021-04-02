Итоги марта по борьбе с коронавирусом

Показатели в марте свидетельствуют о снижения коронавируса. Уменьшилось количество больных, обратившихся за медицинской помощью. Снизилось количество пациентов. Количество госпитализированных с коронавирусом в сравнении с предыдущем месяцем в марте уменьшилось на 7%. Среднее количество госпитализаций взрослых пациентов с ковид день в феврале было 369, в марте – 309. Показатель снизился на 16 %.

Всего в Петербурге вакцинировано около 400 тысяч человек. Из них более 289 тысяч человек полностью закончили цикл вакцинации. 31 марта первым компонентом привит около 8 тысяч человек, вторым – более 5 тысяч. За весь период в город поступило около 470 тысяч комплекта вакцины. Служба«122» круглосуточно записывает петербуржцев на вакцинацию. В Санкт-Петербурге сейчас работают 133 пункта вакцинации.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки тесты на коронавирус сдали 22 405 человек.