Петербург в кино: новый фильм Ренаты Литвиновой, «Серебряные коньки», «Этерна» и перекрытые дороги

Известная российская актриса, сценарист и режиссёр Рената Литвинова рассказала, что готовится к съемкам нового фильма, которые начнутся уже в ближайшее время.

Примечательно, что следующую историю Литвинова планирует рассказать в декорациях Северной столицы. В новой работе Рената Муратовна вновь выступит одновременно в нескольких ролях: сценариста, режиссера и актрисы. Как объяснила Литвинова в беседе с ТАСС, съемки начнутся уже в апреле.

Напомним, что предыдущий фильм актрисы, «Северный ветер» вышел на экраны не так давно, но, как отметила артистка: «Я переключаюсь на новые проекты. Я не люблю останавливаться». Она добавила, что пока что проект находится на стадии кастинга и поисков объектов.

Северная столица нередко становится съемочной площадкой. Так, нашумевшая историческая драма «Серебряные коньки», права на показ которой несколько дней назад выкупил Netflix, тоже снималась на просторах Петербурга и Ленинградской области.

Кстати, Ленобласть не менее популярна у киношников. В конце февраля в музее-заповеднике «Гатчина» снимали новый проект звезды Болливуда. Главную роль в фильме, получившем название «Кобра», исполнит знаменитый индийский актер Викрам. Он предстанет перед зрителями сразу в восьми образах.

Отметим, что зачастую в антураже города на Неве снимают исторические картины. К примеру, в январе 2021-го в Петербурге проходили съемки фэнтези-сериала «Этерна» режиссера Евгения Невского, известного по съемкам «Интернов» и фильма «В спорте только девушки». Действие происходит в одном из миров мультивселенной, население которой находится на уровне политического и технического развития Европы XVI-XVII веков.

Вместе с тем, за жизнь в исторической атмосфере петербуржцам приходится платить: съемки фильмов нередко доставляют неудобства горожанам. В Петербурге регулярно перекрывают или ограничивают дорожное движение в связи с работами съёмочных групп. К примеру, в январе проезд по Соляному переулку закрыли на целый день для съёмок фильма «Адвокат Империи».