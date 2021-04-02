Муринский долгострой ЖК «Сокол» получил разрешение на ввод в эксплуатацию

Муринский долгострой ЖК «Сокол» получил разрешение на ввод в эксплуатацию
Ключи от своих квартир получат около 400 семей. Фото: pixabay

Объект должны были сдать еще в 2017 году, но тогда эксперты выявили ряд нарушений.

ЖК «Сокол» в Мурино наконец получил разрешение на ввод в эксплуатацию. Соответствующий документ застройщик получил сегодня, 2 апреля. Об этом сообщает Online47.

Жилой дом, расположенный на Петровском бульваре, начали строить в 2013 году и планировали сдать в эксплуатацию в 2017 году. Специалисты нашли ряд нарушений и требовали их устранения – на это потребовалось несколько лет. Застройщик к концу 2020 года повторно сдал объект и на этот раз получил заключение о соответствии.

Ключи от квартир смогут получить около 400 семей.

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