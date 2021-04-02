За зиму с ЗСД вывезли 27,5 тысяч кубометров снега: это горка высотой с 10-этажный дом

В городе выпал большой объем осадков, так что коммунальным службам пришлось хорошо потрудиться.

За зимний период с ЗСД вывезли 27 530 кубометров снега – это почти 1,4 тысячи самосвалов. Если бы из этих осадков сделали горку, то она была бы высотой с 10-этажный дом. Об этом 2 апреля сообщили в Telegram-канале ЗСД.

Уборочная техника, приводя дороги в порядок, приодела расстояние в 12 раз больше длины экватора – это 510 тысяч километров. Чтобы обработать проезжую часть ЗСД, было использовано в два раза больше противогололедных материалов, чем в прошлом году.

В период непрекращающегося снегопада ЗСД убирали круглосуточно силами дворников и спецтехники. Напоминаем, что зима в 2020/2021 году выдалась довольно снежной — горожане неоднократно жаловались на качество уборки дворов и проезжей части.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на подготовку к соединению ВСД с ЗСД выделят 6,5 млрд рублей.