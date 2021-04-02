В РАН рассказали о состоянии Заворотнюк

Эксперты отмечают, что наблюдается хорошая тенденция.

Заведующий лаборатории пролиферации клеток, член-корреспондент Российской академии наук (РАН) Петр Чумаков рассказал, как себя чувствует актриса Анастасия Заворотюк, которая борется с раком мозга. Об этом пишет «Комсомольская правда».

Эксперт отметил, что Заворотнюк скорее исключение из правил, потому что у нее наблюдается хорошая тенденция. Он заявил, что чаще всего ситуация развивается в худшую сторону очень динамично, но это не тот случай. Чумаков добавил, что артистка проходила экспериментальную иммунную терапию в Санкт-Петербурге и, кажется, лечение дало свой результат.

Напоминаем, что Заворотнюк узнала о своей болезни в 2019 году после того, как обратила внимание на сильные головные боли. После этого окружение артистки старается не общаться с журналистами, лишь изредка появляются новости о ее состоянии.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Заворотнюк может появиться на экранах через год.