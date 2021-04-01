Заворотнюк может появиться на экранах через год

Заворотнюк может появиться на экранах через год
Анастасия Заворотнюк. Фото: кадр из сериала "Моя прекрасная няня".

Актриса якобы готова пообщаться с журналистами и рассказать о своих планах.

Актриса Анастасия Заворотнюк, которая борется с серьезным заболеванием, может появиться на экранах. Об этом сообщает телеканал НТВ. Вполне возможно, что информация – ложная, ведь она похожа на первоапрельскую шутку.

Журналисты уверяют, что смогли связаться с артисткой и она призналась, что готова через год дать развернутое интервью о своих планах. Она также добавила, что чувствует себя лучше. На НТВ добавляют, что 3 апреля выйдет выпуск в честь 50-летия Заворотнюк – возможно, в нем появится более подробная информация.

Напоминаем, что актриса предпочитает не общаться с журналистами, сейчас она борется с раком мозга.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что дочь Анастасии Заворотнюк заявила о желании покинуть Россию.

анастасия заворотнюк интервью рак


 

Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Заворотнюк может появиться на экранах через год
СМИ: Эдвард Бил признал свою вину в массовом ДТП в Москве
Петербургская больница им. Семашко больше не принимает коронавирусных пациентов
Эксперт рассказал об опасности воды из-под крана
В Ледовом дворце открыли пункт вакцинации
Познер прокомментировал протесты в Тбилиси
Навальный объявил голодовку: он успел похудеть на 8 кг
«Спутник V» будут использовать в Панаме