Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России

Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России
Bloomberg оценило темпы восстановления экономики России. Фото: pixabay.com

Экономика России в конце прошлого года продолжила восстанавливаться после спада, вызванным коронавирусом. Решение не вводить новый карантин положительно сказалась на экономике, считает агентство Bloomberg.

Сокращение ВВП РФ в конце прошлого года составило почти 2%. Экономисты предполагали, что будет больше. Рост экономики, по мнению экономического эксперта Bloomberg, связан с замедлением распространения COVID-19, вакцинацией и ростом цен на нефть.

«До возвращения к нормальному состоянию еще далеко, но объем производства может в четвертом квартале вернуться к максимальным показателям, имевшим место до пандемии», — отметил Джонсон.

Ранее Росстат отметил, что снижение ВВП России в прошлом году составило 3% вместо 3,1%. Однако, ожидалось, что в прошлом году ВВП России снизится на 3,9%, а в нынешнем — вырастет на 3,3%.

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