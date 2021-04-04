Власти Франции объявили общенациональный локдаун с комендантским часом

Президент Франции заявил, что что 44% больных в реанимациях — люди моложе 65 лет. Фото: pixabay.com

Президент Франции заявил, что что 44% больных в реанимациях — люди моложе 65 лет. Фото: pixabay.com

Во Франции ввели общенациональный карантин из-за вспышки заболеваемости COVID-19. Соответствующее распоряжение дал глава государства Эммануэль Макрон.

Локдаун будет действовать в стране в течение четырех недель. С 19:00 во всех регионах страны вводится комендантский час. Запрещены поездки без всякой на то причины на расстояние более 10 километров от места изоляции.

Как сообщает канал France24, местные власти на три недели закрыли детские сады и школы. Из магазинов продолжат работу только лавки с товарами первой необходимости, хозяйственные, книжные и музыкальные магазины.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что во Франции в середине марта число случаев заражения коронавирусом превысило четыре миллиона.