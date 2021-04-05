Вакцинация в Пулково и рост смертности – новое о коронавирусе в Петербурге

В Петербурге продолжается борьба с пандемией коронавируса. Число выздоровевших растет, но специалисты предупреждают о развитии третьей волны и отмечают важность вакцинации.

Как сообщил ранее координационный совет, в Петербурге более 18% «ковидных» коек остается свободными. Из всех пациентов с коронавирусом при этом – 29% тяжелых. 172 человека находятся на аппарате искусственной вентиляции легких.

Отмечалось также, что в городе на 18% за неделю выросло число выздоровевших пациентов. Кроме того, на 8% снизилось число больных COVID-19, обратившихся к врачам.

«Разнонаправленная динамика показателей эпидемического процесса говорит о нестабильности тренда на спадание второй волны эпидемии и возможности развития третьей волны», — заметили в Смольном.

Власти продолжают надеяться на вакцинацию. С начала кампании в городе от коронавируса привились 405 074 человека. Более половины из них прошли оба этапа вакцинации. Учитывая поручение Минздрава привить 60% населения, показатель высоким назвать пока нельзя.

Кампанию продолжают расширять – вероятно, новый пункт вакцинации может появиться в петербургском аэропорту. Пока специалисты рассматривают возможность оборудования в Пулково лаборатории, которая смогла бы выдавать международные сертификаты.

Отметим, медики считают, что не всем обязательно спешить с вакцинацией. По мнению специалиста по иммунопрофилактике Комитета по здравоохранению Петербурга Сусанны Харит, если тест на антитела к коронавирусу показывают положительный результат, то прививку можно отложить на потом, когда уровень антител в организме снизится. При этом она подчеркнула: ученые пока не знают, какой уровень антител будет защитным для ковида.

Gazeta.SPb также писала о том, что, по данным Росстата, в Петербурге в феврале зарегистрировали 1145 смертей от коронавируса. В последний месяц зимы текущего года в городе скончались на 1 205 петербуржцев больше, чем за этот же период прошлого года.