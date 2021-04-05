Гибель мужчины, упавшего в Обводный канал, и другие случаи падения с мостов и набережных Петербурга

Спасатели, по словам очевидцев, достали из канала мужчину, но он не выжил. Фото: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

Спасатели, по словам очевидцев, достали из канала мужчину, но он не выжил. Фото: ВКонтакте/ "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"

В воскресенье, 4 апреля, на набережной Обводного канала произошел трагический случай: мужчина погиб, упав в воду.

Известно, что чрезвычайное происшествие случилось неподалеку от Московского проспекта. Свидетели инцидента опубликовали фотографии спасательных работ, но, как выяснилось позже, спасти петербуржца, оказавшегося в воде, не удалось — водолазы вытащили бездыханное тело.

На записях видеокамер запечатлен момент, когда пострадавший пересекает проезжую часть и бросается в канал. Сначала петербуржец активно плыл, но затем ушел под воду. Причины поступка мужчины и подробности ЧП пока не установлены, в обстоятельствах несчастного случая разбираются правоохранительные органы.

Добавим, что несчастные случаи на воде в Северной столице, к сожалению, не редкость. В декабре прошлого года девушка оказалась в ледяной воде Невы после падения с моста Александра Невского. Камеры записали, что пострадавшая сидела на опоре моста, а затем, похоже, решила встать и в этот момент упала, не удержав равновесие.

На помощь петербурженке пришли спасатели, однако переохлаждение стало критическим: девушку госпитализировали в реанимацию в состоянии клинической смерти.

В ночь на 28 ноября 2020 года молодой человек шел по мосту Бетанкур и, дойдя до середины, вдруг перелез через парапет и спрыгнул в воду. Затем он поплыл вниз по течению Малой Невы, громко взывая о помощи, но в какой-то момент силы, похоже, покинули его, и мужчина пропал из виду. Приехавшим спасателям оставалось только искать тело петербуржца.

Еще раньше, в октябре 2020-го 16-летняя школьница отправилась в больницу на «скорой» после падения с набережной в канал Грибоедова. Оказалось, что девушка позировала для фотосессии на лестнице, но вдруг оступилась и, не удержавшись, упала в воду. Врачи диагностировали у нее закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головного мозга. К счастью, медикам удалось спасти жизнь пострадавшей.

А вот 3 июля прошлого года спасателям вообще пришлось трижды за один день выезжать по различным адресам, чтобы доставать из воды упавших. Чрезвычайные происшествия случились на Володарским и Яхтенном мосту, а также, по печальной аналогии с вчерашним инцидентом, на набережной Обводного канала. Удалось спасти двух человек из троих — человека, оказавшегося в водах канала, вернуть к жизни не смогли.