Петербургские спасатели за один день, 3 июля, трижды выезжали на вызовы, связанные с падениями в воду

Петербургские спасатели за один день, 3 июля, трижды выезжали на вызовы, связанные с падениями в воду
Володарский мост в Петербурге. Фото: Мойка78/Валентин Егоршин

Двоих из трех пострадавших граждан удалось спасти.

Первым в воде оказался мужчина, упавший с Володарского моста. Инцидент произошел рано утром. Спасатели ехали на специальных катерах в сторону пловца, но он нашел в себе силы доплыть до суши самостоятельно. На берегу его встретили сотрудники правоохранительных органов. Выяснилось, что мужчина был пьян.

Позднее, уже около 12 часов дня, с Яхтенного моста упал молодой гражданин 19-летнего возраста. Спасатели МЧС достали пострадавшего из воды и реанимировали его. После этого, его госпитализировали в одну из городских больниц. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Петербургу.

Также, одно из происшествий закончилось трагично. Днем из реки, недалеко от набережной Обводного канала, вытащили на берег мужчину. Вернуть к жизни его не смогли.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что мужчина упал с моста в Петербурге.

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ГУ МЧС России по Петербургу падение с моста
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