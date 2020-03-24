Мужчина упал с моста в Петербурге

Происшествие произошло сегодня, 24 марта, рано утром. Мужчина упал с моста Александра Невского в ледяную Неву.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение об инциденте в ведомство поступило еще в 9:20. Но в 13:00 до сих пор мужчина найден не был. Поиски продолжаются.

Причины падения неизвестны. Камеры наблюдения, установленные неподалеку, засняли момент чрезвычайной ситуации. На самом мосту остались лежать некоторые вещи пострадавшего, включая личные документы.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов. Навигация в Северной столице начнется 10 апреля. До этого будут производиться технологические разводы мостов и профилактические проверки их работы. В ночь на 24 марта развели Литейный, Троицкий, Сампсониевский, Володарский и Тучков мосты.