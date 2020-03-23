В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов

В ночь на вторник в Петербурге разведут пять мостов
Разводка начнется с 1:20, а сведут последний мост в 5:45. Фото: Baltphoto

В ночь на вторник в Северной столице продолжится технологическая проверка состояния переправ. Будут разведены пять мостов.

В понедельник, 23 марта, в ГБУ «Мостотрест» сообщили, что грядущей ночью запланирована масштабная профилактическая проверка работы мостов. В связи этим разведут пять переправ через Неву и Малую Неву. Изменения коснутся Литейного моста, проезд по которому будет закрыт с 1:40 до 4:45, а также Троицкого моста, который разведут в 1:20 и сведут в 4:50.

Кроме того, в ночь на вторник, с 1:30 до 4:30, закроют для проезда Сампсониевский мост. Также разведут Володарский и Тучков мосты, с 2:00 до 5:45 и 4:55 соответственно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что технологические разводки мостов в Санкт-Петербурге стартовали 17 марта. Они будут продолжатся до 10 апреля, когда откроется навигация.

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