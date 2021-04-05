Путин выступит с посланием Федеральному собранию 21 апреля

Пока что не называется точное время и место проведения мероприятия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин выступит с посланием Федеральному собранию уже 21 апреля. Он заверил, что в ближайшее время будет объявлена аккредитация для журналистов, а также станет известно место проведения. Об этом пишет РИА Новости.

До этого СМИ писали, что Путин планирует выступить 22 числа. Ожидается, что президент расскажет о социально-экономическом и технологическом развитии страны. Также он затронет тему предстоящих выборов в Госдуму. Путин должен раздать указания по развитию страны в разных областях.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Путин наградил «За заслуги перед Отечеством» скандального депутата Слуцкого. В 2018 году несколько журналисток, которые работают в Думе, упрекнули Слуцкого в харассменте.