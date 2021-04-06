В России третий день подряд фиксируют менее 9 тысяч инфицированных COVID

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

В России ежедневно проводят тесты на коронавирус. Фото: mosgorzdrav.ru

За последние сутки в России зарегистрировано 8 328 новых случаев заражения коронавирусом. Соответствующие данные приводит оперативных штаб по борьбе с COVID-19.

Об этом стало известно сегодня, 6 апреля. Указанный показатель на 3,68% меньше, чем выявили накануне (8 646). Всего на сегодняшний день в России выявили 4 597 868 случаев коронавируса.

Также за день в стране полностью выздоровели 8 902 человека, зафиксировано 389 летальных исходов.

Петербург остается на втором месте среди российских регионов по заболеваемости COVID-19. Лидирует в указанном рейтинге Москва, где за последние 24 часа Covid-19 обнаружили у 1 747 жителей. На третьем месте оказалась Московская область — 533 новых ковид-пациентов. В Ленобласти коронавирусом заразились еще 94 человека.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге за сутки от коронавируса скончались более 30 человек.