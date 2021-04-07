Песков прокомментировал планы проверку ЕМА вакцины «Спутник V»

Песков прокомментировал планы проверку ЕМА вакцины &#171;Спутник V&#187;
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков высказался о ситуации Фото: kremlin.ru

В Кремле не знают, являются ли проверки вакцин от коронавируса на соответствие этическим нормам обычной практикой Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА). Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, с соответствующими вопросами следует обращаться в Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ).

Песков отметил, если выяснится, что это какой-то экстраординарный элемент проверки препарата, «то, наверное, должны быть какие-то пояснения». И добавил, что российская вакцина является одной из самых популярных в мире.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня.

"Спутник V" вакцинация от коронавируса Дмитрий Песков


 

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