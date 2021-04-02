Глава РФПИ считает, что все желающие россияне смогут вакцинироваться «Спутником V» до июня

Добиться этого можно благодаря существующим производственным возможностям.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что все россияне, желающие привиться от коронавируса препаратом «Спутник V», смогут сделать это еще до наступления лета. Об этом пишет ТАСС.

Дмитриев на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным заявил, что «Спутник V» эффективнее других отечественных препаратов справляется со всеми мутациями вируса. Он добавил, что сейчас вакцину используют в десятках стран и туда также поставляются дозы препарата.

«Это доказано по поводу британской мутации, очень большого количества других мутаций. Поэтому мы считаем, что действительно у нас одна из самых сильных в мире вакцин, в том числе против мутаций»,

— отметил глава РФПИ.

Производством препарата занимаются семь площадок: Центр им. Гамалеи, «Биннофарм», «Биокад», «Генериум», «Лекко», «Р-Фарм» и «Фармстандарт».

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