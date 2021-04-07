Мишустин призвал не допустить ухудшения ситуации с коронавирусом в России

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что важно не допустить повторения в стране сценария ряда стран. Фото: kremlin.ru

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что важно не допустить повторения в стране сценария ряда стран. Фото: kremlin.ru

В России существует вероятность третьей волны COVID-19. Такое заявление сделал премьер-министр Михаил Мишустин.

По его словам, ситуация с коронавирусом в стране остается стабильной уже несколько недель подряд. Однако важно не допустить повторения в стране сценария ряда стран, где снова объявили локдаун.

Как сообщили «РИА Новости», Мишустин напомнил, что в ряде стран Америки, Европы и Азии фиксируют рекордную статистику по заболеваемости. Риски ухудшения ситуации прогнозируют и России.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в России замедлился темп снижения заболеваемости коронавирусом.