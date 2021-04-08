В Ленобласти в недрах Тюрьмы Выборгского замка нашли загадочное помещение

В Ленобласти в недрах Тюрьмы Выборгского замка нашли загадочное помещение
Находка реставраторов. Фото: пресс-служба Администрации Ленобалсти

В Ленинградской области в здании Тюрьмы Выборгского замка реставраторы обнаружили сводчатое помещение, о котором ранее известно не было. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ленобласти.

Председатель комитета по сохранению культурного наследия Владимир Цой рассказал, что на данный момент все еще очищают это помещение. По предварительным данным, находку можно отнести к 16-17 века.

«Сейчас продолжается расчистка помещения. Предварительно его можно датировать 16-17 веком. Как оно использовалось — пока остаётся загадкой для специалистов», — признался Владимир Цой.

По словам Цоя, для чего было нужно сводчатое помещение эксперты пока не знают.

Напомним, что сводчатое помещение — это такой тип помещения, в котором пространство расчленено двумя столпами, поддерживающими сводчатое перекрытие.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в 2021 году власти Северной столицы выделят дополнительно до 39,7 миллионов рублей на реставрацию памятника императору Николаю I, установленному на Исаакиевской площади.

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