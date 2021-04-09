На станции «Нарвская» эскалатор затянул платье пассажирки

Сегодня на станции метро «Нарвская» сотрудникам пришлось останавливать эскалатор из-за застрявшего в нем платья пассажирки.

Об этом сообщается в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «ВКонтакте». Все случилось около 12:20. Со слов очевидцев, у одной из пассажирок застрял подол платья, когда она сходила с эскалатора. Ткань застряла между ступенью и полом.

К счастью, дежурная у эскалатора быстро среагировала и остановила механизм. Сама девушка не получила травм. Пассажирам, которые ехали за ней, пришлось спускаться на платформу самостоятельно.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в петербургском метрополитене произошел инцидент с падением пассажира на пути. Человек выжил, его передали медикам. Петербуржцы обратили внимание на то, что мужчина неправильно лег в желоб.