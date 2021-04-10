Китай оштрафовал Alibaba на крупнейшую в истории страны сумму

Китайский интернет-гигант согласился с решением властей о взыскании штрафа. Фото: pixabay

Китайский интернет-гигант согласился с решением властей о взыскании штрафа. Фото: pixabay

Власти КНР назначили компании Alibaba крупнейший в истории государства штраф — 2,78 млрд долларов за нарушение антимонопольного законодательства.

Как сообщает ТАСС, штраф присудило Государственное управление по контролю за рынком Китая. Было установлено, что компания проводила политику, принуждающую покупателя пользоваться их услугами «без права выбора».

В заявлении регулятора говорится, что Alibaba должна прекратить нарушать закон о монополии, размер штрафа составит 4% от объема продаж компании в 2019 году на территории КНР, который равнялся 69,67 млрд долларов.

По информации управления, действия компании негативно повлияли на конкурентную среду китайского рынка электронной коммерции.

Китайский интернет-гигант согласился с решением властей о взыскании штрафа, разместив соответствующее заявление на своем сайте.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что Alibaba будет участвовать в создании новой платежной системы в России.