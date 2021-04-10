В Петербурге за сутки на коронавирус проверили более 21 тысячи человек

За минувшие сутки в Северной столице более 21 тысячи горожан и гостей города сдали тесты на коронавирусную инфекцию. Об этом стало известно в субботу, 10 апреля.

Согласно информации оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса, за последние сутки в Петербурге провели 21 088 тестов на COVID-19.

Кроме того, за последний день Единая региональная информационно-справочная служба по вопросам, связанным с коронавирусом, обработала 13 872 звонка, поступивших по номеру 122.

С начала октября на портале #мывместе зарегистрировались 1470 волонтеров, 1162 из которых уже прошли обучение и получили аккредитацию. Они выполнили 6733 заявки.

Также с октября 203 936 нуждающихся петербуржцев получили гуманитарную помощь. Пожилым, одиноким людям, а также малообеспеченным многодетным семьям волонтеры доставили продуктовые наборы.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Петербурге число заболевших коронавирусом за неделю выросло почти на 4%.