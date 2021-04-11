Песков заявил, что Россия пока не вышла из ковидного кризиса

Песков заявил, что Россия пока не вышла из ковидного кризиса
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что "мы находимся в очень ответственном и непростом периоде". Фото: kremlin.ru

Ковидный кризис еще не закончился, Россия находится только на выходе из него. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, пока не ясно, быстро ли завершится кризис или он растянется во времени. Однако пример соседних стран показывает, что делать прогнозы о сроках победы над COVID бессмысленно.

Песков отметил в эфире телеканала «Россия 1», что необходимо выходить из кризиса, компенсируя проседание в экономике и социальной сфере.

Напомним, с начала пандемии в России выявлено 4 641 390 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 102 986 летальных исходов, выздоровели 4 265 509 пациентов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в ВОЗ предупредили об опасности новых штаммов коронавируса для россиян.

Дмитрий Песков коронавирусная пандемия Россия


 

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