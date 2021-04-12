Житель Парголово, выращивавший коноплю в частном доме, заключен под стражу

Житель Парголово, выращивавший коноплю в частном доме, заключен под стражу. Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

Житель Парголово, выращивавший коноплю в частном доме, заключен под стражу. Пресс-служба ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области

У одного из домов по улице Некрасова поселка Парголово полиция задержала 37-летнего петербуржеца. В результате проведенного обыска по месту жительства задержанного в частном доме по улице Некрасова поселка Парголово обнаружено и изъято 66 кустов конопли и оборудование, предназначенное для культивирования.

Как стало известно Gazeta.Spb.ru, в ходе дальнейших мероприятий установлено, что задержанный осуществлял незаконное культивирование наркосодержащих растений с целью последующего сбыта. По данному факту возбуждены уголовные дела по части 3 статьи 30 статьи 228.1 УК РФ (покушение на незаконный оборот наркотических средств) и по части 1 статьи 231 УК РФ (незаконное культивирование наркосодержащих растений.). Злоумышленнику избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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