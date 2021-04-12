В ЖК «Солнечный город» построили торговый центр

В ЖК «Солнечный город» построили торговый центр
Торговый центр должен открыться в 4 квартале 2021 года. Фото: Setl Group

Застройщик ввел в эксплуатацию ТЦ, в котором скоро откроются магазины и фитнес-клуб.

Холдинг Setl Group достроил торговый центр в жилом комплексе «Солнечный город». Сейчас застройщик ищет арендаторов, которые захотят открыть там фитнес-клуб, продуктовый супермаркет и различные магазины. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Известно, что торговый центр – это четырехэтажное здание площадью более 11 тысяч квадратных метров. Его фасад украшен керамогранитом цвета топленого молока, а витражные окна выполнены из темно-коричневого стекла.

У торгового центра есть свой подземный паркинг. Между этажами покупатели смогут перемещаться благодаря эскалаторам.

Здание находится возле проспекта Ветеранов и благоустроенного парка отдыха. Ожидается, что торговый комплекс откроется в 4 квартале 2021 года.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Setl Group построил детский сад на Пулковском шоссе на 220 мест.

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