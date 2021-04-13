Ограничение авиасообщения с Турцией и опасная вакцина: новое о COVID-19 в России и мире

Эпидемиологическая ситуация в мире остается непростой – каждые сутки список заболевших пополняют сотни тысяч человек. Россия вновь ограничивает авиасообщение с некоторыми странами, а одна из вакцин, на которую возлагали надежды, продолжает вызывать тромбоз.

За последние сутки в мире коронавирусом заразились 647 тысяч человек. Такие данные приводит университет Джона Хопкинса. При этом за всю пандемию COVID-19 выявили 136 млн 500 тыс. 459 заболевших, почти три миллиона человек скончались.

Больше всего случаев заражения за время пандемии было подтверждено в США, Бразилии, Индии и Франции.

В настоящее время значительно ухудшилась эпидемиологическая обстановка в Турции. Накануне, 12 апреля, суточный прирост случаев заболевания там приблизился к рекордному, отмеченному в минувший четверг. В последний раз появлялись данные о 54 562 новых случаев заражения COVID-19 в стране.

В результате Россия приняла решение ограничить авиасообщение с Турцией. Как уточняла заместитель председателя правительства Татьяна Голикова, под ограничения попадут чартерные и регулярные рейсы, запланированные на период с 15 апреля по 1 июня. Туроператорам также рекомендовали приостановить продажу путевок в Турцию.

Ограничено также будет и авиасообщение с Танзанией.

Туристы, которые сейчас находятся на территории этих двух стран, могут вернуться в Россию после того, как завершатся их туры.

Отметим, что в мире продолжают фиксировать побочные эффекты от препараты для вакцинации от коронавируса AstraZeneca. Он привлек к себе внимание после того, как в мире скончались несколько человек, получив угол. Ранее стало известно о втором случае тромбоза в Австралии. Тромбы были выявлены у женщины старше 40 лет. Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Российская вакцина «Спутник V» при этом набирает популярность. Ранее стало известно, что половина жителей Чехии отдают предпочтение именно этому препарату. Во вторник, 13 апреля, стало известно о том, что власти Индии дали разрешение на импорт «Спутника V».