Встреча Путина и Байдена может состояться «в ближайшие недели»

Президент США Джо Байден предложил главе России Владимиру Путину встретиться. Об этом заявил глава Госдепартамента США Энтони Блинкен.

Соответствующее предложение поступило от демократа во время его звонка российскому коллеге. Двусторонний саммит может состояться уже в ближайшие недели.

Как сообщили «РИА Новости», Блинкен отметил, что инициатива стала следствием желания Вашингтона наладить стабильные и предсказуемые отношения с Москвой. Он добавил, что эта возможность важна, чтобы избегать просчетов.

Напомним, что 13 апреля, Путин и Байден пообщались по телефону. Результатом этого разговора стало предложение президента Америки встретиться лично. При этом Байден сказал, что это можно сделать на территории «третьей страны».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Кремле заявили об инициативе встречи Путина и Байдена на территории Европы.